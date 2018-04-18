В Казахстане презентовали интерактивную карту сакральных мест

В Казахстане презентовали так называемую интерактивную карту сакральных мест.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на слова руководителя центра «Сакральный Казахстан» Берика Абдыгалиулы, вошли в нее более 600 объектов, в том числе 185 сакральных объектов общенационального значения и 463 – локального.

«Вроде бы все просто. Сакральные места у всех на устах, с давних времен люди едут туда молиться, просить здоровья, детей. На самом деле не все так легко. У нас были какие-то карты по областям, но не было единой. Краеведы, обществоведы, историки, географы на местах провели большую работу по определению этих мест, а мы уже сделали экспертизу и систематизировали все эти объекты в единую республиканскую карту», - отметил Абдыгалиулы.

Ознакомиться с картой можно здесь.