В китайском Харбине после реставрации открыт православный храм

Православная церковь вновь открылась в субботу Светлой седмицы, 14 апреля, в Харбине, провинция Хэйлунцзян в северо-восточном Китае, примерно в 600 километрах от российской границы.

Для празднования православного Рождества в январе этого года верующие заимствовали на время помещение близлежащей католической церкви. Но в субботу Светлой седмицы около 100 человек собрались на богослужение в церковь Покрова Пресвятой Богородицы, чтобы отпраздновать здесь Пасху впервые после закрытия храма на ремонт в 2014 году, сообщает "Седмица".

Священник Ю Ши провел более четырех часов в отремонтированном храме, возглавляя богослужения. Ю Ши является первым православным священником в Китае, рукоположенным в течение последних 60 лет. Он был рукоположен в 2015 году после окончания курса духовной семинарии в Санкт-Петербурге.

«Ю Ши был уполномочен Государственной администрацией по делам религий и признан Русской Православной Церковью», - сказал Чжан Байчун, профессор Пекинского университета и специалист по православной религии.

Несмотря на то, что Православие не входит в число пяти основных китайских религий (буддизм, католицизм, даосизм, ислам и протестантизм), по вопросу о Православной Церкви у Китая и России нет принципиальных проблем, сказал Чжан Байчун. По его словам, «есть еще некоторые небольшие проблемы, которые необходимо решить, такие как рукоположение священников, отправка духовенства на учебу в Россию и проведение православных собраний в некоторых городах».

Чжан Байчун отметил, что «вопрос о религии не так очевиден в китайско-российских отношениях, но Россия уделяет ему особое внимание, и Китай должен быть готов к этому».

Сегодня в Китае в целом насчитывается около 15 000 православных христиан.