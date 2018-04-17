В новом аэропорту Симферополя открылись молитвенные комнаты для православных и мусульман
23:15, 17 апреля 2018Мир
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В новом аэропорту Симферополя открылись молитвенные комнаты / islam-today.ru
В новом терминале симферопольского аэропорта, который принял первых пассажиров накануне, открылись молитвенные комнаты для православных и мусульман.
Как сообщили в ДУМ Крыма, помещение молельни для мусульман разделено на зону для женщин и мужчин. Здесь есть все необходимое для совершения намаза, в том числе коврики, четки и экземпляр Священного Корана, сообщает Islam-today.
Кроме того, рядом с молельной оборудовано место для омовения. «Мусульмане, путешествующие авиатранспортом, смогут совершать все религиозные обряды», - отметила помощник муфтия Крыма Раима Гафарова.
Сообщается, что рядом с мусульманской молельной комнатой также свои двери открыла молитвенная комната для христиан.
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