В новом аэропорту Симферополя открылись молитвенные комнаты для православных и мусульман

В новом терминале симферопольского аэропорта, который принял первых пассажиров накануне, открылись молитвенные комнаты для православных и мусульман.

Как сообщили в ДУМ Крыма, помещение молельни для мусульман разделено на зону для женщин и мужчин. Здесь есть все необходимое для совершения намаза, в том числе коврики, четки и экземпляр Священного Корана, сообщает Islam-today.

Кроме того, рядом с молельной оборудовано место для омовения. «Мусульмане, путешествующие авиатранспортом, смогут совершать все религиозные обряды», - отметила помощник муфтия Крыма Раима Гафарова.

Сообщается, что рядом с мусульманской молельной комнатой также свои двери открыла молитвенная комната для христиан.