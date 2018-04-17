На 40 день после трагедии в Кемерово почтят память погибших в "Зимней вишне"

13:46, 17 апреля 2018
Мир
117
/ cont.ws

В ходе визита Патриарх также совершит Литургию и посетит место пожара, об этом сообщает "Фома" со ссылкой на администрацию Кемеровской области.

Во время встречи с духовенством глава админимстрации Сергей Цивилев поблагодарил всех представителей Кузбасской митрополии за оказание всей необходимой духовной помощи во время работы оперативного штаба на месте трагедии.

- Я сам был постоянно в школе № 7, священники были вместе с нами, поддерживали молитвами, - отметил глава региона.

Напомним, что 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По последним официальным данным в результате трагедии погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter