Патриархи трех Церквей осудили ракетные удары по Сирии

Ракетные удары, нанесенные по Сирии 14 апреля силами США, Великобритании и Франции, являются актом «несправедливой и грубой агрессии» – говорится в совместном заявлении патриархов христианских Церквей, представленных в Сирии.

В конце прошлой недели Дональд Трамп приказал нанести удар по Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия войсками Башара Асада. В ночь с пятницы на субботу по целям на сирийской территории было выпущено 105 американских, английских и французских ракет, сообщает "Благовест-инфо".

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года – за это время погибло почти полмиллиона жителей страны, 10 миллионов стали вынужденными переселенцами.

В своем заявлении три патриарха – православный Иоанн Х, сиро-яковитский Игнатий Мар Ефрем II и мелькитский Иосиф Абси – решительно осудили действия западной коалиции, назвав ракетные удары «преждевременными и несправедливыми». Атака на Сирию была осуществлена при отсутствии «достаточных и четких доказательств» применения химического оружия, убеждены христианские иерархи.

«Ничем не оправданная агрессия против Сирии, совершенная в тот момент, когда независимая международная комиссия готовилась приступить к работе в Сирии, подрывает деятельность этой комиссии», -- говорится в заявлении.

Атака на Сирию была совершена странами, которые никогда не подвергались нападениям со стороны Дамаска, и представляют собой «явное нарушение международного права и устава ООН, будучи неоправданным нападением на суверенное государство-члена ООН», отмечают патриархи.

Авторы заявления выразили сомнение, что ракетные удары приведут к достижению заявленных целей – напротив, они лишь сыграют на руку террористам и приведут к дальнейшим промедлениям в достижении мира в Сирии.

Сирийские патриархи призвали ООН поддержать инициативы мирного решения сирийского кризиса и попросили о молитвах верующих США, Великобритании и Франции.

Свое возмущение ракетными обстрелами также выразили многие другие священнослужители из Сирии.

«Мы знали, что Соединенные Штаты намеревались нанести удар после предполагаемой химической атаки в Восточной Гуте, но надеялись, что сначала состоится объективное расследование применения химоружия и что ракеты не полетят до тех пор, пока появятся результаты этого расследования, -- заявил священник-францисканец Бахджат Элиа Каракаш, настоятель церкви Обращения св. Павла в дамасском квартале Баб Тума. В начале текущего года этот район сирийской столице неоднократно подвергался минометным обстрелам боевиков со стороны Восточной Гуты.

По словам о. Бахджата, сегодня налицо «желание уничтожить Сирию». Католический священник напоминает, что аналогичная ситуация уже имела место в 2003 году, когда западная коалиция напала на Ирак, заявляя, что у Саддама Хусейна имеется оружие массового поражения, которое, однако, впоследствии так и не было найдено.

«Запустив эти рекеты, они сбросили маски, -- заявил в интервью итальянскому агентству SIR апостольский викарий для католиков латинского обряда епископ Жорж Абу Хазен. – То, что происходило раньше, можно назвать «войной по доверенности». Сегодня на поле боя вышли главные действующие лица. Вот уже восьмой год идет война на сирийской земле, и когда второстепенные актеры были побеждены, на сцену спустились истинные главные герои».

Католический иерарх тоже надеялся на расследование ОЗХО, однако, продолжил он, «после этих рейдов всё станет значительно труднее. Все призывы к миру попадают в пустоту – и только Папа Франциск продолжает надеяться на мир, и мы – вместе с ним».

По словам халдо-католического архиепископа Алеппо Антуана Аудо, поразительным является тот факт, что ракетный удар был осуществлен как раз накануне начала работы инспекторов ОЗХО, которые были призывны выяснить, действительно ли Дамаск причастен к химической атаке в Думе.

Удары по Сирии скрывают «жажду к власти» Запада и его саудовских союзников. В интервью Радио Ватикана сирийский иерарх назвал «абсурдом» версию о том, что Асад решил применить химоружие в тот самый момент, когда его войска установили контроль над Восточной Гутой, которая в течение последних лет была под властью джихадистов.

Сирия, считает архиепископ Аудо, расплачивается на региональном уровне за «удаленный конфликт» Саудовской Аравии и Ирана, что в определенной мере напоминает ситуацию в соседнем Ираке. Халдейский иерарх очень надеется, что США и Россия смогут прийти к согласию по сирийскому вопросу.

Со своей стороны, маронитский патриарх Бешара Бутрос ар-Раи – также в интервью Радио Ватикана – выразил глубокое сожаление в связи с ракетными ударами западных стран по Сирии. Эти действия могут привести к интернационализации войны, которая уже семь лет опустошает Сирию, считает кардинал Раи.

Патриарх Маронитской Церкви резко осудил «игры великих держав», которые «бьют в барабан новой войны против Сирии». По словам ливанского иерарха, страны Запада «не проявляют никаких человеческих чувств по отношению к миллионам невинных сирийцев, вынужденных бежать из родной страны».

«Они говорят, что воюют за установление демократии в Сирии, в Ираке… Что ж, если вы хотите демократию, примените ее законы и выслушайте, что говорят люди, -- добавил маронитский кардинал. – Вы хотите узнать, какова будет судьба Асада? Пусть это решает сирийский народ! Это не ваше дело – решать, кто будет следующим президентом Сирии, Ирака, Ливана… Дайте народу возможность решить это, если вы действительно хотите применять демократические нормы. Демократия – это не просто слова: ее нужно применять на практике».