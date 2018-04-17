В Германии построят храм трех религий

В 2019 году в Берлине планируют начать строительство так называемого Дома единого - здания, которое объединит под своей крышей церковь, мечеть и синагогу.

В центре германской столицы может появиться здание, которое разместит под своей крышей сразу три религиозных учреждения - церковь, синагогу и мечеть. Согласно информации, опубликованной на сайте проекта, строительство комплекса начнется уже в 2019 году, сообщает «Царьград».

По плану работы должны будут занять два года. Когда оно будет наконец завершено, здание получит достаточно интересное название - House of One, или Дом единого.

Согласно замыслу инициаторов проекта, комплекс должен будет стать местом встречи представителей различных религий и способствовать обмену мнениями между ними. Ожидается, что подобные межконфессиональные собрания будут проводиться в центральном зале здания.

Несмотря на то что мечеть, синагога и церковь будут располагаться под одной крышей, архитекторы Дома единого обещают учесть в процессе строительства все необходимые особенности устройства храмов различных религий. Так, к примеру, и синагога, и мечеть будут обращены на восток.

Проект планируется финансировать за счет пожертвований. Его общая стоимость оценивается в 43 миллиона евро, хотя для начала работ будет достаточно всего 12 миллионов. На текущий момент организаторам строительства удалось собрать уже 8,6 миллиона. При этом 3,4 миллиона были предоставлены Дому единого из бюджетов федерального и регионального правительств.