Католики Индии заявили о «духовной опасности» йоги
21:27, 16 апреля 2018Мир
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Занятия йогой являются обязательными в большинстве школ Индии / islam-today.ru
Индийские католические епископы сиро-малабарского обряда сделали заявление о «духовной опасности» йоги.
Епископы отметили, что, несмотря на светское происхождение йоги, распространение она получила благодаря влиянию индуизма и брахманов. А потому, по мнению священнослужителей, помимо физического опыта йоги, человек может впитать в себя и действие «Святого духа», сообщает Islam-today.
Фундаменталистские группы индуистов, по мнению епископов используют йогу для «идеологической экспансии» и достижения своих политических и религиозных целей. Стоит отметить, что сейчас занятия йогой являются обязательными в большинстве школ Индии, причем, вне зависимости от религиозной принадлежности ее учеников.
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