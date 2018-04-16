Католики Индии заявили о «духовной опасности» йоги

Индийские католические епископы сиро-малабарского обряда сделали заявление о «духовной опасности» йоги.

Епископы отметили, что, несмотря на светское происхождение йоги, распространение она получила благодаря влиянию индуизма и брахманов. А потому, по мнению священнослужителей, помимо физического опыта йоги, человек может впитать в себя и действие «Святого духа», сообщает Islam-today.

Фундаменталистские группы индуистов, по мнению епископов используют йогу для «идеологической экспансии» и достижения своих политических и религиозных целей. Стоит отметить, что сейчас занятия йогой являются обязательными в большинстве школ Индии, причем, вне зависимости от религиозной принадлежности ее учеников.