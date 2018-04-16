Всемирный саммит религиозных меньшинств открылся в Стамбуле

Всемирный саммит религиозных меньшинств стартует сегодня в турецком Стамбуле.

Участие в его работе примут около трехсот представителей мусульманских общин из сотни стран мира. В их числе – известные правозащитники, ученые, журналисты, писатели и общественные деятели, сообщает Islam-today.

Отмечается, что организатор саммита, который будет проходить с 16 по 19 апреля, - Управление Турции по делам религий. А цель мероприятия - восстановление и укрепление братских уз между Турцией и мусульманскими общинами мира.

Участники саммита обсудят основные проблемы регионов, в которых проживают мусульманские меньшинства. В частности, планируется обсуждение таких тем как «Мусульманские меньшинства в прошлом и будущем», «Вопросы основных прав и свобод мусульманских меньшинств и пути их решения» и другие.