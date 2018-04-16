В Иордании международная православная организация обучает беженцев медицине

Международная православная благотворительная организация (МОКК), учреждение, которое занимается гуманитарными вопросами развития Ассамблеи канонических православных епископов Соединенных Штатов Америки, провела восьмимесячный курс обучения волонтеров в оказании услуг людям с ограниченными возможностями в лагере беженцев города Азрак, находящегося в восточной части Иордании.

Как сообщает "УНИАН-Религии" со ссылкой на сайт Православной церкви в Америке, наряду с медицинскими работниками, проходили обучения и простые жители лагеря, проходя спецкурс по уходу за людьми с недостатками зрения и слуха.

Офис МОКК в лагере Азрак открылся в июле 2017 года, первый лагерь беженцев в Иордании. Хотя большинство сирийских беженцев живут в городских центрах, но те, кто пребывает в лагере Азрак, имеют ранения, которые стремительно ухудшают состояние здоровья если их не лечить. МОКК, работая в партнерстве с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев и Международным медицинским корпусом, а также Иорданским сирийским управлением по делам беженцев, установила диагностические и лечебные услуги в лагере Азрак, чтобы помочь удовлетворить потребности беженцев с нарушением слуха и зрения.

Медицинские специалисты диагностируют каждый случай, и организация МОКК предоставляет необходимое оборудование, а также поддержку ухода за больными. Ахмад - 44-летний беженец из Сирии, который теперь проживает в лагере беженцев Азрак рассказывает: «Я горжусь тем, что являюсь одним из добровольцев МОКК. Я присоединился к команде МОКК, чтобы помочь нашим братьям и сестрам беженцам уменьшить свои страдания», - сказал беженец Амад, который был учителем в своей родной стране.

Также волонтер добавил, что ценит возможность получить профессиональный опыт, работы с людьми с ограниченными возможностями, с которыми сталкиваются многие беженцы, когда они покидают свои дома. Ахмад видит многогранную ценность служения окружающим.

«Я считаю, что волонтерская работа - это послание, чтобы помогать другим и развивать коллективную работу в нашем сообществе». Исполнительный директор МОКК и генеральный директор Константин Триантафилоу, рассказал, что проект МОКК уникален, потому, что он включает в себя уровни обслуживания, помогая сделать работу волонтеров более обширной в помощи любого, кто в ней нуждается.

«Беженцы с медицинскими потребностями получают лечение, а другие также имеют возможность помогать людям с ограниченными возможностями в лагере».