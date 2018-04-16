В Конго католического священника застрелили после богослужения

В Демократической Республике Конго католический священник был найден застреленным вскоре после того, как он совершил Мессу.

Убийство произошло в регионе Северного Киву, сообщает "Седмица" со ссылкой на информационное агентство AFP.

Священник Этьен Сенгиюмва был убит в воскресенье, 8 апреля 2018 года, боевиками из группировки Маи Маи Ньятура в Кьяхмебе, где он только что совершил Мессу, а затем крещение и свадьбу, сообщил Гонзагве Нзабанита, глава епархии Гома, где совершено преступление.

Маи Маи Ньятура - вооруженная группировка, действующая в Северном Киву, в восточной части Демократической Республики Конго.

Гонзагве Нзабанита сказал, что Сенгиюмва, которому было 38 лет, после совершения богослужения пообедал вместе с местными верующими, а вскоре «мы нашли его с простреленной головой».

В северных и южных районах Киву царит насилие, источником которого являются группы ополченцев, которые часто вымогают деньги у гражданских лиц или сражаются друг с другом за контроль над минеральными ресурсами.

На прошлой неделе неизвестные преступники также похитили католического священника в Северном Киву, потребовав 500 000 долларов за его освобождение.

Восточная часть Демократической Республике Конго уже более чем два десятилетия явялется зоной вооруженного конфликта, вызванного этническими и земельными спорами, конкуренцией за контроль над минеральными ресурсами региона и соперничеством между региональными властями.