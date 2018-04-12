Церковь Двенадцати апостолов в Кремле открылась после реконструкции

После реставрации в Московском Кремле вновь открылся для посещения храм Двенадцати апостолов Патриаршего дворца.

До этого в храме проходила реставрация оборудования по защите икон экспозиции, сообщает "Благовест-инфо".

На сегодня в храмовую экспозицию входят иконы «Андрей Первозванный» из кремлевского Чудова монастыря, «Иоанн Предтеча в пустыне», «Иоанн Воин» и ряд других.

Кроме того, в нем находится иконостас, перенесенный из Вознесенского монастыря, разрушенного в 1929 году.

Храм Двенадцати апостолов, возведенный в XVII веке при патриархе Никоне, являлся домовым храмом Предстоятеля Русской Православной Церкви. Сегодня здесь расположена выставка иконописи XVII-XVIII столетия, включающая работы лучших царских изографов, в том числе Симона Ушакова и Федора Зубова.

Храм входит в архитектурный ансамбль Соборной площади музея-заповедника «Московский Кремль».