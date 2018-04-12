В Японии открылся музей в память местных христианских мучеников

В Нагасаки (Япония) открылся музей в память местных христианских мучеников, которые погибли за веру до официального признания христианства властями страны в 19 веке.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на christianpost, музей открылся в начале месяца в старинном храме Оура.

«Католическое архиепископство в Нагасаки отреставрировало здание бывшей Латинской семинарии и резиденцию епископов в помещениях старинного храма Оура, внесенного в списки национального и всемирного культурного наследия, и превратило его здание в музей, – сообщается в материале издания Japan Today. – Экспозиция нового музея повествует об истории христианства в Японии и ее непростых периодах. Она рассказывает о появлении в этих местах первых католических миссионеров, о времени подпольного исповедания веры и жестоких гонений на христианство со стороны властей».

В 2016 году правительство Японии отобрало целый список исторических объектов, и в том числе храм Оура, в качестве кандидатов на получение статуса объектов всемирного культурного наследия при содействии комиссии ООН по вопросам образования, науки и культуры.

«Правительственный совет отобрал целый ряд христианских исторических объектов на юго-западе страны. В их число вошел и храм в городе Нагасаки, считающийся старейшим в Японии. Список был подан на признание их в качестве объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, – сообщалось тогда в материале издания Japan Times. – Во второй раз правительственные эксперты единодушно выбрали храм в Нагасаки (знаменитый храм Оура) и храм в префектуре Кумамото для признания в качестве объектов национального и всемирного культурного наследия».