Власти Кубы в третий раз не пустили в страну партию Библий Нового международного перевода

Коммунистическое правительство Кубы в третий раз не пустило партию в 17 тысяч экземпляров Библии Нового международного перевода (New International Version, NIV) Международного библейского общества Biblica, заявив, что разрешены только Библии в версии короля Иакова (King James Bible).

Впервые Департамент по делам религий Кубы отправил обратно груз “Biblica” обратно в американский город Майами, штат Флорида в 2016 году, несмотря на то, что официально Куба сняла запрет на печать новых Библий еще в 2015 году, сообщает "Благовест-Инфо".

«Кубинское правительство не дает разрешение на ввоз в страну Библий Нового международного перевода, так как оно предпочитает старые переводы», - сказал изданию исполнительный директор издательства “Biblica” для Латинской Америки Эстебан Фернандес (Esteban Fernández).

Ранее «Biblica» отправила на Кубу около 33 тысяч экземпляров Библии.

Международное библейское общество входит в Конвенцию южных баптистов, которая также отправила на Кубу тысячи Библий.

«Многие кубинцы по-прежнему вынуждены делить одну Библию с шестью людьми, в то время как в Соединенных Штатах в каждом доме в среднем есть две Библии», - сказал Э. Фернандес, добавив, что в глазах кубинцев можно увидеть слезы, когда они берут в руки копию Библии.