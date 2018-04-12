Власти Кубы в третий раз не пустили в страну партию Библий Нового международного перевода

13:18, 12 апреля 2018
Мир
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Власти Кубы снова не пустили в страну партию Библий Нового международного перевода / cnl.news

Впервые Департамент по делам религий Кубы отправил обратно груз “Biblica” обратно в американский город Майами, штат Флорида в 2016 году, несмотря на то, что официально Куба сняла запрет на печать новых Библий еще в 2015 году, сообщает "Благовест-Инфо".

«Кубинское правительство не дает разрешение на ввоз в страну Библий Нового международного перевода, так как оно предпочитает старые переводы», - сказал изданию исполнительный директор издательства “Biblica” для Латинской Америки Эстебан Фернандес (Esteban Fernández).

Ранее «Biblica» отправила на Кубу около 33 тысяч экземпляров Библии.

Международное библейское общество входит в Конвенцию южных баптистов, которая также отправила на Кубу тысячи Библий.

«Многие кубинцы по-прежнему вынуждены делить одну Библию с шестью людьми, в то время как в Соединенных Штатах в каждом доме в среднем есть две Библии», - сказал Э. Фернандес, добавив, что в глазах кубинцев можно увидеть слезы, когда они берут в руки копию Библии.

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