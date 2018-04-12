В Аджарии на месте мечети обнаружили средневековые винные чаны

Два средневековых квеври найдены в высокогорном аджарском селе Кидзинидзееби Шуахевского муниципалитета.

Квеври обнаружил местный житель Шалва Гогитидзе во время весенних работ на своем участке, сообщает "Грузия-Онлайн".

Как рассказал археолог Шота Мамуладзе, уже после первого осмотра можно сказать, что квеври датируются примерно X-XI веками. Точная дата будет установлена после экспертизы.

Примечательно, что в селе Кидзинидзееби проживают представители двух религий – православные христиане и мусульмане. Дом Гогитидзе находится в нескольких метрах от мечети.

64-летний Гогитидзе говорит, что и раньше находил на этой территории различную глиняную посуду. Так, в 90-х годах на участке, принадлежащем семье Гогитидзе, были обнаружены восемь средневековых винных погребов – марани, однако тогда этой находке не придали большого внимания.

Историк Серго Абашидзе говорит, что на месте мечети в селе Кидзинидзееби до XII века находилась православная церковь. Он предполагает, что обнаруженные марани и квеври принадлежали этому храму.

Ученые отмечают, что многочисленные археологические находки свидетельствуют о многовековых традициях виноделия высокогорной Аджарии.

Грузинский традиционный метод изготовления вина в глиняном кувшине квеври с 2013 года является памятников культурного наследия ЮНЕСКО. Древнейший квеври, обнаруженный на территории Грузии, находился на горе Храми – его возраст относят примерно к 6 столетию до н. э.