В Лувре проходит выставка средневековых богослужебных книг

В тесной связи с выставкой «Театр власти», которая проходит в Малой галерее парижского Лувра, Национальная библиотека Франции организовала экспозицию, для которой представила пять самых ценных окладов богослужебных книг, хранящихся в отделе рукописей библиотеки.

Эти «обложки» образуют исключительный ансамбль, благодаря своей роскоши и их историческому значению, начиная с эпохи Карла Великого и до конца Средневековья, сообщает "Седмица" со ссылкой на официальный сайт Музея Лувр.

В Средние века драгоценные литургические книги, используемые для совершения богослужений, всегда хранились среди других церковных сокровищ наряду с другими святыми объектами, такими как, например, реликварии с мощами святых. Для церковной иерархии, которая их хранила, книги также традиционно обладали важной функцией памяти: книжное сокровище служило для того, чтобы увековечить славную память о месте создания этих рукописных шедевров в драгоценных окладах.

У всех представленных на выставке в Лувре общим является то, что они получили богатое убранство, для создания которого были использованы настоящие драгоценности. Великолепие окладов и сложная иконография изображений на них соответствуют духовно-символическому измерению их содержания, отмечают устроители выставки.

Представленные на выставке рукописи происходят из разных духовных и художественных центров.