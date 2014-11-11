В Нидерландах зажгли 298 свечей в память о жертвах катастрофы рейса MH17

11:45, 11 ноября 2014
Мир
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В Амстердаме состоялась поминальная церемония по жертвам катастрофы малайзийского самолета рейса MH17, который разбился в небе над Донецкой областью.

Как сообщает Немецкая волна со ссылкой на dpa, в мероприятии приняли участие королевская семья, члены правительства, а также более 1600 родственников и близких погибших.

30 собравшихся прочитали имена и возраст всех погибших в катастрофе, некоторые произносили речи или читали стихи. Флаги по всей стране были приспущены. 

В память о жертвах зажгли 298 свечей. 

Напомним, что малайзийский лайнер Boeing-777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над контролируемой сепаратистами территорией Донецкой области. Все 298 пассажиров самолета погибли. Согласно предварительному заключению следователей, борт MH17 был поражен многочисленными высокоэнергетическими объектами.

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