В Нидерландах зажгли 298 свечей в память о жертвах катастрофы рейса MH17

В Амстердаме состоялась поминальная церемония по жертвам катастрофы малайзийского самолета рейса MH17, который разбился в небе над Донецкой областью.

Как сообщает Немецкая волна со ссылкой на dpa, в мероприятии приняли участие королевская семья, члены правительства, а также более 1600 родственников и близких погибших.

30 собравшихся прочитали имена и возраст всех погибших в катастрофе, некоторые произносили речи или читали стихи. Флаги по всей стране были приспущены.

В память о жертвах зажгли 298 свечей.

Напомним, что малайзийский лайнер Boeing-777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над контролируемой сепаратистами территорией Донецкой области. Все 298 пассажиров самолета погибли. Согласно предварительному заключению следователей, борт MH17 был поражен многочисленными высокоэнергетическими объектами.