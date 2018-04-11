В Грузии отметили праздник «Оконоба» в честь средневековой иконы-покровительницы города Гори

В городе Гори во вторник пасхальной Седьмицы отметили праздник «Оконоба» – он связан с византийской иконой, которая со средних веков считалась покровительницей города.

Как сообщает "Грузия-Онлайн", после службы в кафедральном соборе Рождества Богородицы состоялось шествие до строящейся Оконской церкви, где митрополит Горийский и Афонский провел праздничную службу, – сообщает Общественное телевидение. После службы состоялось шествие по центральным улицам города.

Праздник «Оконоба» был восстановлен с благословения митрополита Горийского и Афонского владыки Андрии (Гвазава) в 2004 году. В этом году он отмечается в четырнадцатый раз.

Икона, которую называют «Оконской» из-за того, что она была обнаружена в деревне Окона – редкая работа византийской школы иконописи раннего периода. Это троескладень XI века, изображающий Христа и лики святых.

По данным грузинских историков, в Грузию икона попала из Византии и была частью приданого первой супруги царя Баграта IV царицы Элене.

Высота иконы – 20,32 сантиметра, она выполнена она из слоновой кости, украшена жемчугом, золотом и серебром. В мире насчитывается немного подобных триптихов, при этом Оконская икона удивительно хорошо сохранилась.

Из Грузии икона пропала в 90-е годы, во время вооруженного конфликта на территории Цхинвальского региона, где триптих выставлялся в местном музее. Обнаружился триптих только десять лет спустя, в 2001 году. Некий Олег Землянников попытался продать раритет на аукционе «Кристи» в Женеве. Эксперты аукциона оценили предмет в два миллиона долларов и подтвердили его происхождение.

В ходе расследования, проведенного в Швейцарии, было установлено, что Землянников приобрел икону в Цхинвальском музее за 300 долларов.

После продолжительных процедур с участием МИД Грузии, Швейцария признала, что икона является собственностью правительства Грузии и в 2004 году вернула ее в страну. С 2004 года икона хранится в Золом фонде Государственного музея Грузии в Тбилиси.