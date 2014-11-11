Церковь святой Нины во Владикавказе распишет Зураб Церетели

Администрация Владикавказа на днях провела переговоры с известным российским скульптором и живописцем Зурабом Церетели о росписи реконструируемой Церкви святой Нины.

Как сообщает «Комсомольская правда», власти города всерьез настроены на возрождение церкви, построенной в 1898 году. Сегодня здание храма находится в плачевном состоянии, так как после Великой Отечественной войны оно долгое время стояло заброшенным.

«Владикавказ – многоконфессиональный город. Возрождение храма пойдет ему во благо», - уверен главный архитектор города Аслан Караев.

Сегодня духовенство Владикавказской епархии регулярно совершает богослужения в Церкви святой Нины на русском и грузинском языках. Средства на возрождение храма собирают жители Северной Осетии, Чечни и Грузии.

Седмица.Ru