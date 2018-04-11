В Таллине откроется фотовыставка, посвященная истории Православия в Эстонии
07:25, 11 апреля 2018Мир
27
Фотовыставка подготовлена Издательским отделом ЭПЦ / orthodox.ee
В Центре Русской Культуры в Таллине состоится открытие фотовыставки, посвященной истории Православия на Эстонской земле.
Фотовыставка подготовлена Издательским отделом Эстонской Православной Церкви, сообщает пресс-служба ЭПЦ.
В экспозицию вошли фотографии из архивов церковного управления Эстонской Церкви и Пресс-службы Патриарха Кирилла, а также частных коллекций Александра Дормидонтова и Сергея Мянника.
Часть экспозиции посвящена священнослужителям, в разное время служившим в разных уголках Эстонии. На выставке можно увидеть фотографии, на которых отражен визит Патриарха Алексия II на свою родину в 2003 году, а также визит Патриарха Кирилла в Эстонию в 2013 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter