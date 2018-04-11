Триста итальянских подростков отказались от соцсетей ради нового проекта

Триста молодых ведущих итальянской веб-радиостанции Radioimmaginaria решили отказаться от самых крупных социальных сетей.

Ребята поставили перед собой цель снова стать владельцами своих мыслей и слов, не отказываясь от социальной коммуникации, но сосредоточиваясь только на своём новом Интернет-портале, сообщает "Радио Ватикана".

«Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp и Youtube присваивают себе нашу идентичность», - пишут на странице газеты «La Reppublica» ведущие Radioimmaginaria.

Уникальное радио было создано в 2012 году в Кастель Гуэльфо, в области Болоньи, и на сегодняшний день имеет 42 редакции в Италии и в разных странах Европы. Подготовкой программ и радиовещанием на пяти языках занимаются исключительно подростки, без вмешательства взрослых; их еженедельные передачи на молодёжные темы слушают сотни тысяч пользователей.

Авторы заявления - ребята от 11 до 17 лет - пишут: «Каждая фотография, каждый видеоролик, однажды опубликованные в сети, перестают нам принадлежать. Вот почему в разговоре о наших проектах мы решили не использовать каналы социальных сетей».

«Мы хотим объединить у себя информационный контент со всего мира в качестве альтернативы социальным сетям. У нас подростки смогут найти всю необходимую информацию и обсудить интересующие их темы», - поясняют молодые ведущие Radioimmaginaria.