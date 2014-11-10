Композитора Александру Пахмутову наградили орденом княгини Ольги

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил народную артистку СССР, композитора Александру Пахмутову, отметившую в воскресенье 85-летие, с днем рождения, а также наградил орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени.

В поздравлении в частности сказано:

"Господь наградил Вас ярким и самобытным музыкальным талантом, который Вы достойно приумножили своей активной многолетней деятельностью. Ваше творчество, обращенное к юным и взрослым, олицетворяет целую эпоху в истории нашей страны. Оно воспитывает в людях любовь к Отечеству, утверждает в их жизни непреходящую ценность дружбы и искренних человеческих отношений. Песни, созданные Вами, по праву вошли в золотой фонд русской национальной музыкальной культуры, их знают и любят миллионы слушателей не только в России, но и за ее пределами.

Особую признательность хотел бы выразить Вам за труды в качестве члена Патриаршего совета по культуре, за деятельное участие в подготовке и проведении Дней славянской письменности и культуры".

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