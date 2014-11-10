Отец Федор Конюхов первым награжден Золотой медалью имени Миклухо-Маклая

На XV съезде Русского географического общества президент, председатель попечительского совета РГО вручил знаменитому путешественнику о. Федору Конюхову первую Золотую медаль имени Миклухо-Маклая, сообщает Седмица.Ru.

Во время награждения его представили не только как известного путешественника, писателя и художника, но и как заведующего лабораторией дистанционного обучения в экстремальных условиях Современной гуманитарной академии.

Награда учреждена в этом году и будет вручаться раз в два-три года. Конюхов получил ее за пересечение Тихого океана на весельной лодке от берегов Чили до побережья Австралии по уникальному маршруту и другие многочисленные путешествия.