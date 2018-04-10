В Италии в результате землетрясения пострадала колокольня одного из храмов
17:03, 10 апреля 2018Мир
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Землетрясение в Италии, иллюстративное фото / hvylya.net
В результате землетрясения магнитудой 4,7, которое произошло в итальянской провинции Мачерата, серьезно пострадал религиозный храм.
Полностью разрушенной оказалась колокольня церкви в населенном пункте Мучча, сообщает Islam-today. Пострадавших нет.
Землетрясения в Италии происходят нередко. В 2016 году в результате серии землетрясений магнитудой до 6,2 в центральной Италии погибли около 300 человек. Были частично разрушены несколько коммун.
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