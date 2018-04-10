В Италии в результате землетрясения пострадала колокольня одного из храмов

В результате землетрясения магнитудой 4,7, которое произошло в итальянской провинции Мачерата, серьезно пострадал религиозный храм.

Полностью разрушенной оказалась колокольня церкви в населенном пункте Мучча, сообщает Islam-today. Пострадавших нет.

Землетрясения в Италии происходят нередко. В 2016 году в результате серии землетрясений магнитудой до 6,2 в центральной Италии погибли около 300 человек. Были частично разрушены несколько коммун.