В Италии в результате землетрясения пострадала колокольня одного из храмов

17:03, 10 апреля 2018
Мир
45
Землетрясение в Италии, иллюстративное фото / hvylya.net

Полностью разрушенной оказалась колокольня церкви в населенном пункте Мучча, сообщает Islam-today. Пострадавших нет.

Землетрясения в Италии происходят нередко. В 2016 году в результате серии землетрясений магнитудой до 6,2 в центральной Италии погибли около 300 человек. Были частично разрушены несколько коммун.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter