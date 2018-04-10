В Индии христиан обвиняют в "причинении ущерба религиозным чувствам" индуистов

Четыре индийских христианина были обвинены в "причинении ущерба религиозным чувствам".

Как сообщает "Седмица", Джоти Раджапури, Мина Кумари, Махима Кумари и Багадам Судхакар были арестован в Хайдарабаде, столице штата Тамилнад, в пасхальное воскресенье. Они были освобождены под залог во вторник, через два дня после ареста.

Арест последовал после жалобы группы, связанной с националистическим движением Индии. Лидер индуистской группы Джана Шакти Яккула Винай Кумар сказал, что процессия из 20-25 человек вошла в район трущоб и попыталась обратить в христианство их жителей.

Тем не менее, адвокат христиан, Судхир Кумар, сказал, что христиане также подали жалобу на преследования со стороны индуистской секты Джана Шакти.

В видео, распространенном в социальных сетях, один из членов церкви, который присутствовал на месте событий, сказал: "с разрешения полиции, мы провели мирное шествие, пели гимны, распространяя листовки".

«Когда мы собирались закончить и вернуться в помещение церкви, в последний момент они [члены индуистской Джана Шакти] напали на четырех христиан, и мы побежали их выручать».

«[Индуисты] физически нападали на христианскую молодежь, отвратительно себя вели с женщинами, и даже пытались обсыпать жену пастора порошком из киновари».

Жена пастора добавила, что, когда она сказала мужчинам, что у них есть разрешение от полиции, ее схватили за руку и сорвали браслеты, крича на нее. Она добавила, что индуисты разорвали письменное разрешение, которое она им показала, и начали избивать некоторых молодых христиан в группе.

«Когда мы [христиане] стали сопротивляться, они [индуисты] стали называть наших женщин проститутками, а молодых христиан "детьми, рожденными от проституции"", Прозвучали и другие неприятные выражения, которыми богат язык телугу, на котором говорят в этом районе».

Были также арестованы три члена индуистской секты.

Лидер церкви, пастор Эндрю, сказал, что он и члены его церкви видят, что за ними теперь постоянно следят индуистские сектанты и что он уже получал угрозы расправы. Он сказал, что "очень напуган", что он боится, что его телефон прослушивается, ему сказали, что очень скоро его убьют.

"Радикальные индуисты атакуют небольшие церкви, потому что мы слабы, нас не так много и мы редко получаем поддержку высокого уровня от христианских лидеров других стран", - сказал он.

Давление на христиан в Индии усилилось с момента прихода к власти партии Бхаратия Джаната или БДП, которая пропагандирует крайне правую индуистскую националистическую идеологию.