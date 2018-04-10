В Грузии состоялась церемония благословения города Мцхета

Торжественная церемония благословения города Мцхета прошла в кафедральном соборе Светицховели, где была отслужена праздничная литургия.

После богослужения 7 апреля состоялось праздничное шествие, в ходе которого святой водой окропили весь город, сообщает 1tv.ge.

Согласно завещанию Католикоса-Патриарха Мелхиседека I в XI веке Благовещение было установлено днем благословения Святой столицы Мцхета. Это традиция восстановлена уже несколько лет.