В Грузии состоялась церемония благословения города Мцхета
12:07, 10 апреля 2018Мир
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Церемония благословения Мцхета / 1tv.ge
Торжественная церемония благословения города Мцхета прошла в кафедральном соборе Светицховели, где была отслужена праздничная литургия.
После богослужения 7 апреля состоялось праздничное шествие, в ходе которого святой водой окропили весь город, сообщает 1tv.ge.
Согласно завещанию Католикоса-Патриарха Мелхиседека I в XI веке Благовещение было установлено днем благословения Святой столицы Мцхета. Это традиция восстановлена уже несколько лет.
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