Стартовал новый проект о жизни Царской семьи в 4 тысячах фотографиях

В Интернете стартовал мультимедийный проект #Romanovs100, рассказывающий о жизни святой Царской семьи в 4 тысячах оригинальных фотографиях из ее личного архива.

Проект создан телеканалом RT и специально приурочен к 100-летней годовщине трагической гибели семьи царя Николая II, сообщает "Фома".

Как отметили организаторы, благодаря проекту, «пользователи смогут увидеть наиболее полную на сегодняшний день фотоколлекцию Царской семьи».

На протяжении 100 дней – с 8 апреля по 17 июля 2018 года – в аккаунтах проекта на четырех социальных медиа-платформах: YouTube, Facebook, Twitter и Instagram будут публиковаться редкие фотографии из архива Романовых.

«Каждая платформа будет отличаться уникальным повествованием и форматом. На Facebook высококачественные снимки и панорамы из коллекции Романовых переплетутся с лиричными историями о жизни Николая II, его супруги Александры Федоровны, их детей и друзей», - отметили организаторы проекта.

«В Instagram появится свой аккаунт и у любимой собаки царевича Алексея - спаниеля Джоя, который сам расскажет о жизни своих хозяев. На YouTube документальные видеоролики раскроют исторические детали, показывая парадную и бытовую стороны жизни семьи. В Twitter будет выстроена история от первого лица через аккаунты Николая, его жены Аликс, доктора Боткина и сестер Романовых, чей аккаунт продолжит вести британский историк Хелен Раппапорт», - добавили авторы проекта.

Также действует специальный сайт проекта, на котором информация доступна на русском и английском языках.

Таким образом, как отмечают организаторы, #Romanovs100 — это своеобразный исторический фото-пазл, созданный на платформе соцсетей и рассказывающий историю Царской семьи через их собственные снимки.