На Пасху народы Кавказа вместе прочитали Евангелие от Иоанна (видео)

К Пасхе Христовой Пятигорская и Черкесская епархия записала совместное чтение народами, живущими на Кавказе, Евангелия от Иоанна на национальных языках.

В частности, текст Евангелия прочитали на ингушском, кабардинском, армянском, грузинском, осетинском, балкарском, лезгинском и адыгейском языках, сообщает "Фома".

Помимо традиционных для Кавказа языков, Священное Писание также прозвучало на церковно-славянском, русском, белорусском, украинском, молдавском и греческом языках.

Представители разных народов, проживающих на Кавказе, прочитали Евангелие в своих национальных костюмах.

В заключение ролика к верующим обратился архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

- Дорогие, братья и сестры, жители Благословенного Кавказа! Христос Воскресе! Пусть эта пасхальная радость звучит в сердце каждого из нас и отзывается в наших делах. И чтобы глядя на эти дела, те кто рядом с нами радуясь, любя и поддерживая нас, отвечал – воистину Воскресе Христос! Радостной светлой Пасхи желаю всем нам. Храни и благослови вас Господь, - сказал владыка Феофилакт, поздравив всех со Светлым Христовым Воскресением.