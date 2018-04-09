Власти Китая запретили онлайн-продажу Библии
14:31, 09 апреля 2018Мир
90
Жители Китая больше не смогут купить Библию через интернет / islam-today.ru
Власти Китая ввели запрет на продажу Библии через интернет.
Как сообщает Islam-today со ссылкой на местные СМИ, подробности нового запрета неизвестны. Сообщается только, что владельцев интернет-магазинов уведомили о регулярных и частых проверках со стороны Министерства культуры Китая.
Ранее запрет на продажу Библии был введен и в стационарных магазинах страны. Как полагают верующие, это – очередная попытка властей заблокировать распространение в стране христианства.
Запрет пока не распространяется на Коран и священные тексты даосской религии. Учитывая, впрочем, целый ряд репрессивных мер в отношении мусульман Китая, принятых ранее, возможность скорого введения запрета в Китае и мусульманского священнописания исключать нельзя.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter