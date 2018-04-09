Власти Китая запретили онлайн-продажу Библии

Власти Китая ввели запрет на продажу Библии через интернет.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на местные СМИ, подробности нового запрета неизвестны. Сообщается только, что владельцев интернет-магазинов уведомили о регулярных и частых проверках со стороны Министерства культуры Китая.

Ранее запрет на продажу Библии был введен и в стационарных магазинах страны. Как полагают верующие, это – очередная попытка властей заблокировать распространение в стране христианства.

Запрет пока не распространяется на Коран и священные тексты даосской религии. Учитывая, впрочем, целый ряд репрессивных мер в отношении мусульман Китая, принятых ранее, возможность скорого введения запрета в Китае и мусульманского священнописания исключать нельзя.