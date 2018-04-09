В Германии построят объединенный храм для христиан, мусульман и иудеев

В Берлине построят объединенный храм для христиан, мусульман и иудеев.

Как сообщает "Православие и мир", строительство House of One начнется в 2019 году. Особенности расположения и внутреннего устройства храмов будут учтены. Это будет не только общий «дом молитвы», но и место для встреч, обсуждений и обучения.

«Наш мир более чем когда-либо нуждается в местах мира. В местах, где мы могли бы учиться жить вместе, как сказал когда-то в Берлине Мартин Лютер Кинг. Поэтому евреи, христиане и мусульмане нашего города придумали и начали стоить совершенно новый тип святого места будущего, в котором представители разных религий могли бы достичь взаимопонимания», – отмечается на сайте проекта.

Строительство House of One продлится два года. Сейчас на его возведение собираются пожертвования. Деньги на возведение межконфессионального храма также выделены из федерального и регионального бюджетов.