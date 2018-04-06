Создан новый межрелигиозный проект помощи беспризорным детям-сиротам Алеппо

Дать «имя и будущее» беспризорным детям Алеппо: таково название и цель гуманитарного проекта, который возглавили местный апостольский викарий монс. Жорж Абу Хазен, настоятель коллегии Святого Антония отец-францисканец Фирас Луфти и верховный муфтий Махмуд Аккам.

В рамках проекта, благодаря ассоциации «Pro Terra Sancta», собираются средства и предоставляется помощь самым беззащитным и бесправным жителям сирийского города, обезображенного семилетней войной. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

Более трёх тысяч детей на восточной окраине Алеппо практически «не имеют личности», их рождение нигде не регистрировалось: они пришли на свет в годы войны в результате изнасилований, временных браков, принудительных союзов. В интервью корреспонденту Радио Ватикана о. Фирас Луфти отметил, что речь идёт о детях джихадистов, детях-сиротах, отцы которых были убиты или бежали в свои страны; у многих малышей погибли матери, а те, которые выжили, серьёзно страдают от пережитого насилия.

Семь страшных лет непрерывной войны оставили на Сирии неизгладимые следы. На первый взгляд, война закончилась и бомбы уже не падают, отметил священник, однако осталось много ран, которые требуют неотложной помощи. Беспризорные дети Алеппо нуждаются в государственной регистрации и законной легитимации, потому что «существование многих из них пока ещё не признано», пояснил отец-францисканец. Этим детям нужно дать пропитание, воду, кров, образование, психологическую и социальную реабилитацию. Почти все малыши живут «на улице»; в редких случаях у них есть квартира, где они проживают с матерью, дедушкой или бабушкой. Так или иначе, все они травмированы физическим и психологическим насилием, последствиями военного конфликта.

Созданный несколько месяцев назад гуманитарный проект «Имя и будущее» развивается изо дня в день благодаря сотрудничеству с местной мусульманской общиной. По словам о. Фираса Луфти, «в этом заключена прекрасная особенность проекта, который возник из диалога между мусульманским и христианским мирами; который родился, укреплялся и рос в течение военных лет».

Отец-францисканец отметил, что эта восьмая Пасха, празднуемая среди разрухи, наполнена надеждой:

«Мы уповаем на благодать Бога, Который уже стал человеком ради нас, Который умер и воскрес; мы уповаем на Бога, Который никогда нас не оставляет. Мы верим, что сможем хотя бы немного облегчить бремя этого конфликта. Понятно, что мы не можем охватить все потребности общества, разрушенного и искалеченного войной. Однако, как сказала бы Мать Тереза ​​Калькуттская, то, что мы делаем - это капля в океане, но без этой капли океан будет меньше».