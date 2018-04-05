В Риме в фонтан Треви туристы ежегодно бросают монеты на сумму €1,5 миллиона, которые идут на благотворительность

Миллионы туристов, приезжающих в Рим, соблюдая давнюю традицию, бросают через плечо монетку в знаменитый фонтан Треви, надеясь еще раз вернуться в Вечный Город. Еженедельно работники местных служб извлекают эти монеты и передают на нужды бедных города.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на издание британских католиков "Catholic Herald", 29 марта мэрия Рима продлила договор с организацией "Каритас Рим", согласно которому собранные в фонтане монеты расходуются на покупку продуктов и предоставление убежища бедным и нуждающимся.

Ежедневно туристы со всего мира, загадывая желание, бросают в фонтан Треви монеты на общую сумму в несколько тысяч евро. По информации "Каритас Рим", в 2016 году в фонтан в общей сложности забросили около 1,4 миллиона евро.