В Риме в фонтан Треви туристы ежегодно бросают монеты на сумму €1,5 миллиона, которые идут на благотворительность

17:05, 05 апреля 2018
Мир
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Фонтан Треви в Риме / italy4.me

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на издание британских католиков "Catholic Herald", 29 марта мэрия Рима продлила договор с организацией "Каритас Рим", согласно которому собранные в фонтане монеты расходуются на покупку продуктов и предоставление убежища бедным и нуждающимся.

Ежедневно туристы со всего мира, загадывая желание, бросают в фонтан Треви монеты на общую сумму в несколько тысяч евро. По информации "Каритас Рим", в 2016 году в фонтан в общей сложности забросили около 1,4 миллиона евро.

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