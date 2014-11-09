На Полтавщине установили памятник "Покрова Пресвятой Богородицы"
13:41, 09 ноября 2014Мир
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На Полтавщине в селе Жуки, вблизи поля Полтавской битвы, установили памятник "Покрова Пресвятой Богородицы". Об этом сообщили podrobnosti.ua.
Богородицу считают казацкой заступницей, а праздник Покрова - традиционно казацким праздником. Памятник установили на родине писаря и казацкого летописца Самуила Величко, вблизи уничтоженной в советское время и отстроенной 2005 году Покровской церкви.
За 305 лет Полтавской битве ни одна власть так и не смогла установить памятник погибшим украинским казакам, хотя памятники русским и шведам - есть.
Памятник освятили, рядом с ним планируют построить Музей истории казачества.
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