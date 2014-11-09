На Полтавщине установили памятник "Покрова Пресвятой Богородицы"

На Полтавщине в селе Жуки, вблизи поля Полтавской битвы, установили памятник "Покрова Пресвятой Богородицы". Об этом сообщили podrobnosti.ua.

Богородицу считают казацкой заступницей, а праздник Покрова - традиционно казацким праздником. Памятник установили на родине писаря и казацкого летописца Самуила Величко, вблизи уничтоженной в советское время и отстроенной 2005 году Покровской церкви.

За 305 лет Полтавской битве ни одна власть так и не смогла установить памятник погибшим украинским казакам, хотя памятники русским и шведам - есть.

Памятник освятили, рядом с ним планируют построить Музей истории казачества.