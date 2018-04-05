Казанский монастырь в Тамбове признан памятником истории и культуры.

Казанский мужской монастырь в Тамбове основан во второй половине XVII столетия, сообщает "Монастырский вестник".

В единый государственный реестр объектов культурного наследия России включено достопримечательное место – «Казанский мужской монастырь с комплексом епархиальных учреждений».

В настоящее время в комплекс зданий Казанского мужского монастыря входят: 3 храма, колокольня, 2 часовни, Тамбовская духовная семинария, административное здание, хозяйственные постройки.

В монастыре действует Воскресная школа для детей и взрослых, где обучаются более 150 человек. Колокольня, которая входит в ансамбль зданий, была построена в 2014 году и освящена Патриархом Кириллом во время его визита на Тамбовщину. В монастыре находятся ковчег с мощами Феодора Ушакова, икона с мощами Серафима Саровского и Сергия Радонежского.