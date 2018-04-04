В годовщину теракта в метро Петербурга прошла панихида по его жертвам

В Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга во вторник 3 апреля прошла панихида по погибшим год назад в результате теракта в петербургском метрополитене.

В ходе богослужения были зачитаны имена всех 15-ти жертв теракта, сообщает "Фома".

- По христианскому долгу и гражданской совести мы собрались, как всегда в трудные минуты помолиться, чтобы Господь простил погибшим вольные и невольные прегрешения, даровал жизнь вечную, - сказал на панихиде настоятель храма протоиерей Геннадий Бартов.

Также в этот день родственники погибших и прихожане возложили цветы у станции метро «Технологический институт».

Участница группы помощи Надежда рассказала об одной из пострадавших в теракте –Анне.

- Она была с тяжелыми травмами, сразу было понятно, что лечение предстоит долгое. Независимо от государства создали инициативную группу, собирали пожертвования. Анна лечится до сих пор, у нее инвалидность. Думаю, кроме материальной помощи, для нее важно было участие простых горожан. Мне было легче переживать эту трагедию, оказывая помощь пострадавшим, - поделилась женщина.

Со своей стороны, клирик собора иерей Сергий Кубышкин отметил, что родные и близкие погибших при теракте в метро, а также в самолете, летевшем над Синайским полуостровом, собираются каждый месяц в Троице-Измайловском соборе на панихиду.

- Только потерявший близкого может найти слова, чтобы поддержать человека, у которого также погибли родные, - сказал священник.

Напомним, что теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Его жертвами стали 15 человек.