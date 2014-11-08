Обновлена версия виртуального 3D тура по Киево-Печерской лавре. Посетителям официального сайта lavra.ua теперь доступно для просмотра:

- панорамы осенней Лавры, включая живописный вид с Великой лаврской колокольни, вид с улиц и смотровых площадок, а также из сада Митрополии и лаврского сада;

- внутренние панорамы алтарей каждого из ныне действующих наземных храмов;

- расширенное количество точек для просмотра в Ближних и Дальних пещерах, включая келии прпп. Антония и Феодосия, Гроб прп. Феодосия, пещерную Трапезную, лабиринты пещер;

- вид внутри Киевской духовной Академии и Семинарии;

- выставочный зал мастерской при Киево-Печерской лавре.

Для удобства пользователей предусмотрены несколько функциональных интерактивных карт, на которых указаны все точки, доступные для просмотра. Есть возможность выбора объектов через фильтр согласно типу и соответствию точки.

Отдельно добавлен список из храмов и пещер, по которому можно осуществить прямой переход, зная название. Для тех, кто впервые просматривает виртуальный тур в левом верхнем углу есть несколько советов по управлению.