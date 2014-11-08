Китайская фабрика напечатала 125-миллионный экземпляр Библии

Фабрика, расположенная в китайском Нанкине и управляемая благотворительной протестантской организацией Amity Foundation, напечатала 125-миллионный экземпляр Библии, пишет The Financial Times.

Крупнейшая в мире фабрика по выпуску копий Библии открылась в 1987 году. С тех пор предприятие выпустило 65,7 млн экземпляров Библии на десяти китайских диалектах для местных верующих и 59,3 млн книг на 90 иностранных языках для экспорта в 70 стран.

По официальной статистике, менее 30 млн человек в Китае исповедуют христианство, однако согласно независимым оценкам, число католиков и протестантов в КНР достигает около 100 млн (против 86,7 млн членов компартии Китая). Доминирующей религией страны остается буддизм.

Седмица.Ru