Ник Вуйчич посетил православный детский хоспис в Петербурге

Известный австралийский общественный деятель, руководитель благотворительной организации «Life Without Limbs» Ник Вуйчич, у которого нет рук и ног, посетил Детский хоспис в Санкт-Петербурге.

В ходе встречи с пациентами хосписа, Ник Вуйчич поделился опытом переживания состояния, когда не хочется жить, сообщает "Фома".

От лица митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия основатель и руководитель первого в России детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко поблагодарил Ника Вуйчича, за то, что он делится с людьми опытом, дающим силы жить в сложных ситуациях.

Подчеркнув, что каждый человек - особенный, ни на кого не похож и обязательно кому-то нужен, Ник Вуйчич призвал любить, надеяться и верить всегда, как бы тяжело ни было.

- Бог любит каждого из нас и никогда не оставляет нас одних, - добавил Ник Вуйчич.

Также он принес соболезнование семьям погибших в пожаре в Кемерове и просил продолжать молиться за них, поддерживать их.

Со своей стороны, отец Александр отметил, что «для пациентов и их родителей было важно поговорить с Ником Вуйчичем».

- Всю жизнь он собирал богатство принятия самого себя, любви к людям, понимания, что Бог рядом и любит тебя таким, каков ты есть. Как бы ни было страшно и грустно, рядом есть люди, которые готовы вместе с тобой бороться, и которым ты нужен, - сказал священник.

Отец Александр передал Нику сделанного детьми бумажного журавлика, напомнив легенду о больной девочке из Хиросимы, которая, чтобы исцелиться, должна была сделать тысячу бумажных птиц.

В свою очередь, гость подарил хоспису свою книгу, а позже выступил с программой «Человек без рук и ног. Для чего я живу?» в комплексе «Сибур Арена». Средства от продажи билетов были перечислены хоспису.

Ник Вуйчич родился без рук и ног, но ведет активный образ жизни, пишет книги, выступает, помогая людям с ограниченными возможностями не впадать в отчаяние. Женат, воспитывает родных и приемных детей. Побывал в 45 странах мира. В 2015 году впервые побывал в Москве и Санкт-Петербурге с лекцией «Жизнь без границ». За последние 8 лет выпустил 5 книг, которые стали бестселлерами.