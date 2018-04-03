Фундамент храма XVII века нашли в центре Тулы

Часть фундамента Крестовоздвиженского храма постройки XVII века, снесенного в 1933 году, нашли археологи в центре Тулы.

Помимо фундамента храма, на Крестовоздвиженской площади города найдены и другие артефакты - кладбище XVIII века, кресты, несколько монет, медная набойка, наперсток, часть ножа, пуговицы и другое, сообщает "Фома" со ссылкой на сайт администрации Тулы.

- На Крестовоздвиженской площади осуществляется подготовка к благоустройству и обустройству фонтана. На месте разрытия работают также археологи, - рассказал зам. главы администрации Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин.

В свою очередь, руководитель археологической экспедиции Алексей Свиридов сообщил, что 40 захоронений, обнаруженных при земляных работах рядом с фундаментом храма, будут перезахоронены по православным традициям.

- Мы и изначально ожидали, что на Крестовоздвиженской площади будут подобные находки в виде захоронений, так как раньше было принято захоранивать около церквей, - пояснил, со своей стороны, начальник инспекции Тульской области по госохране объектов культурного наследия Денис Горецкий.

Каменный Крестовоздвиженский храм был возведен в Туле в 1696 году на месте прежней деревянной церкви. В 1759 году его перестроили, а спустя год – освятили. С 1894 года при нем работала приходская школа. В 1933 году храм снесли. Уже в наше время, в память о храме, площадь назвали Крестовоздвиженской.