В Германии с «колокола Гитлера» удалили свастику

Неизвестный удалил свастику и часть надписи с национал-социалистическим содержанием с церковного колокола в Шверингене в Нижней Саксонии.

Инцидент произошел на «страстной неделе», заявил во вторник, 3 апреля, пастор Ян-Аксель Хеллвеге (Jahn-Axel Hellwege), сообщает "Благовест-Инфо".

Неизвестный проник в церковь с помощью ключа - никаких следов взлома обнаружить не удалось.

«Пришло время, чтобы весенняя уборка впустила свежий ветер», - говорится в оставленной на месте записке с признанием. «Мы не только очистили нашу деревню, но очистили и колокол - от голубиного помета и грязи национал-социализма, которая, спустя 80 лет, грозила разделить население деревни», - написал неизвестный.

В 2017 году в Германии обнаружили сразу несколько так называемых «колоколов Гитлера» - находящихся в использовании церковных колоколов со свастиками. В феврале местный совет коммуны в Херксхайме-ам-Берг (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) постановил не снимать скандальный колокол времен национал-социализма и снова принять его в эксплуатацию. Десятью голосами против двух совет решил, что колокол должен остаться как «повод к примирению и памяти против насилия и несправедливости».

«Коммуне необходимо, чтобы мы получили ясное понимание, в каком направлении мы хотим двигаться», - заявил бургомистр Георг Велькер (Georg Welker). В экспертном заключении говорится, что «утилизация» колокола - это «бегство от разумной и свободой от предрассудков культуры памяти». При этом не исключено, что колокол также может быть отправлен в музей.