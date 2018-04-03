Куба отказалась принять 17 тысяч Библий «нового международного издания», которые прибыли из США

Куба развернула груз с 17 тысячами Библий «нового международного издания», прибывший из США, поскольку правительство предпочитает Библии старого перевода.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на christianpost, коммунистическое правительство Кубы объясняет свой поступок не тем, что не любит Библию как таковую, а своим категорическим неприятием «нового международного издания» (НМИ). Правительство признает только старую Библию короля Якова. Она впервые была издана в 1611 году, и с тех пор славится как классический перевод Священной Книги на английский язык.

Официально кубинское правительство сняло запрет на печатание новых Библий в 2015 году. Министерство по делам религии Кубы приняло решение отослать груз Библий, отпечатанных христианским издательством Biblica в 2016 году, обратно отправителю в город Майами (штат Флорида, США).

Эстебан Фернандес (Esteban Fernández), исполнительный директор издательского дома Biblica по Южной Америке, добавил в пояснение, что правительство не признает «массовые новоделы» так называемого «нового международного издания», изданные в США, и предпочитает старый перевод Священного Писания. Правительство несколько запоздало с этим решением, поскольку издательскому дому Biblica ранее уже удалось провезти на остров свободы около 33 тысяч экземпляров этого издания Библии.

После снятия запретов на распространение Библий на острове, доставкой Библий активно занималась также организация IMB, входящая в Южную конвенцию баптистов США, и ей также удалось доставить многие тысячи Библий на Кубу. По словам Фернандеса, на острове до сих пор существует острый дефицит Священного Писания – на каждый экземпляр претендуют шесть верующих, в то время как в США в каждой семье имеется в среднем две Библии. И потому многие из кубинских христиан не могут сдержать слезы счастья, когда получают Библию в подарок, по словам издателя.