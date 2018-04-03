Игрушки с тюменского стихийного Мемориала жертвам пожара в Кемерово передали в монастырь

06:00, 03 апреля 2018
Мир
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/ tumen.bezformata.ru

Игрушки после чистки и обработки раздадут воспитанникам детского приюта и пациентам онкодиспансера, сообщает "Благовест-инфо".

Тюменцы сносили игрушки и цветы к памятнику &quot;Мама&quot; / tumen.bezformata.ru

«Игрушки были переданы в приют «Отрада» при Ильинском женском монастыре в Тюмени по просьбе правительства региона. Сейчас их перебирают сестры монастыря, они нуждаются в просушке и очистке. Игрушки планируют разделить на несколько частей, часть раздадут на Пасху 8 апреля на концерте монастыря, часть останется для воспитанников приюта «Отрада», часть пожертвуют в социальные центры. Также воспитанники посетят онкодиспансер в пасхальные дни и раздадут игрушки детям, которые проходят лечение», - рассказал пресс-секретарь Тобольско-Тюменской епархии, священник Григорий Мансуров.

За дни траура тюменцы возложили к мемориалу сотни цветов, игрушек и свечей.

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