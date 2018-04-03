Игрушки с тюменского стихийного Мемориала жертвам пожара в Кемерово передали в монастырь

Представители церкви передали в детский приют «Отрада» при Ильинском женском монастыре игрушки, собранные у стихийного мемориала, который жители Тюмени создали у памятника «Маме» после трагедии в Кемерово.

Игрушки после чистки и обработки раздадут воспитанникам детского приюта и пациентам онкодиспансера, сообщает "Благовест-инфо".

«Игрушки были переданы в приют «Отрада» при Ильинском женском монастыре в Тюмени по просьбе правительства региона. Сейчас их перебирают сестры монастыря, они нуждаются в просушке и очистке. Игрушки планируют разделить на несколько частей, часть раздадут на Пасху 8 апреля на концерте монастыря, часть останется для воспитанников приюта «Отрада», часть пожертвуют в социальные центры. Также воспитанники посетят онкодиспансер в пасхальные дни и раздадут игрушки детям, которые проходят лечение», - рассказал пресс-секретарь Тобольско-Тюменской епархии, священник Григорий Мансуров.

За дни траура тюменцы возложили к мемориалу сотни цветов, игрушек и свечей.