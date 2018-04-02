В Кемерово почтили память погибших в "Зимней Вишни"

В Лазареву субботу, 31 марта, во всех храмах Кемеровской епархии были совершены заупокойные поминовения жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

По окончании Литургии на территории Знаменского кафедрального собора города состоялась встреча-память «С молитвой в сердце», посвященная памяти погибших в кемеровской трагедии. Об этом сообщает пресс-служба Кузбасской митрополии РПЦ.

К одиннадцати часам утра на территории соборного комплекса собралось около двух тысяч человек. К собравшимся со словами ободрения обратился митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, напомнивший скорбящим горожанам о том, что Иисус Христос Своей смертью победил саму природу смерти, а потому всем, чье сердце живо откликнулось на весть о страшной трагедии, необходимо не оставлять молитвы о погибших.

Затем владыка совершил заупокойную литию перед собором.

«После трагедии всем нам хочется понять смысл произошедшего, от которого порой цепенеет ум и приходит в отчаяние. Однако очень важно всем нам, особенно православным христианам, правильно понять то, что произошло. Слово Божие нам говорит: «Бог не есть Бог мёртвых, но Бог живых». У него все живы. То есть смерти нет, учит сам Господь», - сказал в своём слове к участникам встречи митрополит.

После богослужения память погибших почтили работники культуры - губернаторский камерный хор областной филармонии Кузбасса, губернаторский хор «Утро» и солисты кемеровского музыкального театра. Своими выступлениями артисты решили почтить память погибших и поддержать соболезнующих кемеровчан.

"Репертуар не оставил слушателей равнодушными. Особенно трогательным было исполнение песни Макса Фадеева «Ангелы», написанной после пожара в «Зимней вишне", - сообщается на сайте епархии.

Встреча-память завершилась погребальным перезвоном.