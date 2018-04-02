Филиппинец, который уже 32 года распинается на кресте, заявил, что перестал чувствовать боль

Филиппинец, который уже 32 года подряд распинается на кресте в день Страстей Христовых, заявил, что перестал чувствовать боль от ран.

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "Christian Today", в минувшую пятницу 58-летний католик Рубен Энахе вновь был прибит к кресту в ходе обряда, который ежегодно совершается в селении Кутуд, что в 76 км от Манилы.

«В прошлые годы я возвращался домой хромая и испытывая боль, -- рассказал Энахе. – Но сейчас я чувствую себя прекрасно». Филиппинец убежден, что победить боль ему помогла вера.

«Я чувствую, будто Он говорит мне: 'Давай, держись!'", – добавил Энахе, по словам которого у него еще есть силы повторить обряд два или три раза.

Каждый год в Страстную Пятницу в Кутуде несколько истовых католиков дают пригвоздить себя к кресту, изображая страдания Иисуса Христа. На этот раз среди троих была одна женщина, совершающая этот обряд уже седьмой раз за свою жизнь.

Участники обряда, одетые как римские солдаты, привязывают подражающих Христу к деревянным крестам и забивают им в ладони и ноги пятисантиметровые гвозди, которые для дезинфекции протерты спиртом. Затем кресты с людьми выставляются в поле, где собирается большое количество местных жителей и иностранных туристов.

Католическая Церковь на Филиппинах неоднократно заявляла, что не одобряет проведение таких кровавых ритуалов, считая их «ложным истолкованием веры». В то же время активной борьбы с распятиями не ведется.

Согласно народной традиции, акты сугубого покаяния, к которым относится и распятие, приносят прощение грехов, исцеление от болезней и даже исполнение сокровенных желаний.

Из 105-миллионного населения Филиппин – в прошлом испанской колонии – 80% исповедует католицизм.