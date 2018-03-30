Семья погибшей в Кемерово девочки прошла обряд крещения

Приняла крещение семья девочки Насти из поселка Трещевский, погибшей на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в г. Кемерово.

Таинство над отцом погибшей, двумя ее младшими сестрами и близкой родственницей совершено в храме преподобного Сергия Радонежского города Топки Кемеровской области, сообщает "Фома".

Родные Насти собирались креститься летом, так как ждали крестных из Москвы и с Камчатки, но «после трагедии приняли решение не затягивать с крещением», рассказал благочинный Топкинского церковного округа протоиерей Алексий Соловьев.

Настю и еще пять школьниц из поселка Трещевского Топкинского района повезли в Кемерово в качестве поощрения за отличную учебу. В день трагедии все девочки погибли.

В храме города Топки совершаются заупокойные богослужения. Также в поселке Трещевском планируют возвести часовню в память о жертвах трагедии.

Напомним, трагедия в Кемерово произошла 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже ТЦ «Зимняя вишня», где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны. Площадь открытого горения составила 1,5 тысячи кв. метров. В результате погибли 64 человека (41 ребенок), около 80 пострадали. Причины возгорания выясняются.