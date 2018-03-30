В Грузии в канун Вербного воскресенья проходит кампания по защите растения из Красной книги

Продолжается совместная кампания с участием министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства и Грузинской патриархии по работе с населением под девизом "Не срезай самшит!".

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на sazogadoeba.ge, природоохранное ведомство активизирует и устанавливает максимально жёсткий контроль над вырубкой занесённого в Красную книгу колхидского самшита, к правонарушителям будут применены предусмотренные законодательством Грузии санкции.

Самшит (порода вербы), главный символ Вербного воскресенья, является редким доминантным и высокоценным деревом Колхидского леса.

На его выращивание требуются десятилетия; ареал распространения самшита сокращается.

Штрафные санкции варьируются от 200 до 500 лари, в случае нанесения ущерба окружающей среде более чем в 1000 лари будет возбуждено уголовное дело.

По разъяснению министерства и патриархии, самшитовые ветки можно срубать только на искусственно выращенных плантациях, с разрешения местных властей.

Главное экологическое ведомство и Грузинская патриархия совместно призывают население воздержаться от вырубки самшита в больших количествах для дальнейшей реализации, а также от покупки ветвей в больших количествах.