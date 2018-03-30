В Испании государственные флаги будут приспущены, в воспоминание крестной смерти Иисуса Христа

15:16, 30 марта 2018
Мир
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Флаг Испании / archisevilla.org

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на Министерство обороны Испании, на всех военных зданиях, включая помещения самого министерства, флаги будут висеть приспущенными с 14.00 четверга, 29 марта, до 24.00 субботы, 31 марта.

В министерстве обороны пояснили, что такая практика является «традиционной». Начало ей было положено несколько десятилетий назад, и она «является частью светской традиции вооруженных сил» Испании.

В то же время Министерство обороны отмечает, что уважает свободу вероисповедания всех служащих, и участие в запланированных по случаю Пасхи военных парадах в Испании является добровольным, сообщило издание британских католиков Catholic Herald.

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