В Испании государственные флаги будут приспущены, в воспоминание крестной смерти Иисуса Христа

Государственные флаги в Испании будут приспущены в завершающие дни Страстной недели, чтобы отметить крестную смерть Иисуса Христа.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на Министерство обороны Испании, на всех военных зданиях, включая помещения самого министерства, флаги будут висеть приспущенными с 14.00 четверга, 29 марта, до 24.00 субботы, 31 марта.

В министерстве обороны пояснили, что такая практика является «традиционной». Начало ей было положено несколько десятилетий назад, и она «является частью светской традиции вооруженных сил» Испании.

В то же время Министерство обороны отмечает, что уважает свободу вероисповедания всех служащих, и участие в запланированных по случаю Пасхи военных парадах в Испании является добровольным, сообщило издание британских католиков Catholic Herald.