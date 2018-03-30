Папа Римский и Главный раввин Рима обменялись пасхальными поздравлениями

По случаю предстоящих празднований Песаха и христианской Пасхи Папа Римский обменялся поздравлениями с Главным раввином еврейской общины Рима Риккардо Ди Сеньи.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Ваше Святейшество Папа Франциск, - пишет раввин Ди Сеньи, - по случаю пасхальных праздников, также и в этом году совпадающих по дате, примите мои сердечные пожелания душевного покоя, радости и мира».

В своём поздравительном послании Главному раввину Рима Папа пишет:

«Накануне праздника Песах я хочу обратиться к Вам и Римской еврейской общине с самыми тёплыми и братскими пожеланиями. Пусть Вседержитель по милости Своей благословляет и сопровождает путь возлюбленного еврейского народа. Заверяю вас в молитвенной памяти и прошу молиться обо мне. Да поможет нам Всевышний постоянно укрепляться в дружбе и вместе быть свидетелями мира и согласия. Хаг самеах! (Счастливого Песаха!)».