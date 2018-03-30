В Грузии рядом с древним монастырем строят современный монастырский комплекс

В селении Кинцвиси (Кахетия, Карельский муниципалитет) по соседству с женским монастырём Рождества Богородицы, датируемым V веком, началось строительство нового монастырского комплекса.

На данный момент уже укреплён фундамент главного здания, сообщает "Благовест-инфо".

«О возведении на этом историческом месте нового монастырского комплекса мечтал мой духовный наставник, архимандрит Шио (Хардзеишвили), трагически погибший в автоаварии 19 ноября 2006 года молодой настоятель кинцвисского мужского монастыря во имя святого Николая Чудотворца», - рассказывает настоятельница древнего монастыря Рождества Богородицы матушка Сидония (Ванишвили).

То, что не удалось осуществить при жизни архимандрита Шио, осуществляется сейчас. В 2014 году, по благословению митрополита Мровельского и Урбнельского Иова (Акиашвили) было принято решение о строительстве по соседству с храмом и монастырём V века современного монастырского комплекса.

Строительство монастыря началось год назад. Уже укреплён фундамент главного здания. Параллельно шло строительство колокольни, но в настоящий момент работы приостановлены ввиду нехватки средств.

«Поскольку монастырь находится в процессе возведения, а келий и других необходимых помещений пока ещё нет, временно я здесь одна", - продолжает рассказ матушка Сидония.

Сегодня монахини молятся о том, чтобы нашёлся благотворитель, который возьмёт на себя продолжение и завершение строительства.

"Есть у нас и проблемы с питьевой водой, в этой местности она отсутствует. Сюда даже автомобили не могут подняться, приходится на себе воду возить. Надо привести и поисковиков, здесь должен быть родник, но без специалистов его не найти. Проект монастыря составлен и утверждён, он включает в себя и строительство гостиницы для мирян и паломников, которые пожелают посетить нашу святыню", - сказала в заключение настоятельница древнего монастыря в Кинцвиси.