В Кемерово пройдет молитвенная встреча в память о погибших

В Лазареву субботу, 31 марта, по благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха во всех храмах Кемеровской епархии пройдут заупокойные богослужения по погибшим во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

В этот же день на площади у Знаменского кафедрального собора Кемерова по окончании Божественной литургии и панихиды по усопшим состоится памятная встреча «С молитвой в сердце», организованная Кемеровской епархией РПЦ. Об этом сообщает пресс-служба Кузбасской митрополии.

В мероприятии примут участие работники культуры областной столицы, откликнувшиеся на призыв священнослужителей и желающие почтить память погибших.

Всех кемеровчан приглашают собраться в этот день в главном храме Кузбасса и помочь родственникам усопших пережить горечь утраты.

Начало заупокойного поминовения и памятной встречи в 11.00.