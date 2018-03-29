Итальянский ученый создал 3D-изображение Иисуса Христа на основе Туринской Плащаницы

Джулио Фанти, который преподает методологию измерений в университете Падуи, изучал Туринскую Плащаницу в течение нескольких лет.

На прошлой неделе он представил 3D-изображение, полученное в результате замеров, сообщает "Седмица".

"Отныне Иисуса Христа следует представлять с учетом этой работы", - сказал Фанти.

Согласно исследованиям, Иисус Христос был человеком необычайной красоты. Высокого роста и прекрасного телосложения он был почти 5 футов 11 дюймов роста, в то время как средний рост человека в то время составлял около 5 футов 5 дюймов (соответственно 180 и 155 см.) У него было царственное и величественное выражение лица.

Фанти объяснил, что 3D-изображение позволило рассмотреть многие раны на человеке, чей образ запечатлен на Плащанице.

"Я насчитал 370 ран от бичевания, не принимая во внимание ран на боках, которые безусловно были на теле, но которые не видны на Плащанице, потому что она соприкасалась только с задней и передней частями тела", - сказал он.

"Кроме того, трехмерная реконструкция позволила обнаружить, что в момент смерти человек Плащаницы провисал вправо, его правое плечо было вывихнуто настолько серьезно, что травмировало нервы".

В 2013 году Фанти стал соавтором книги итальянского журналиста Саверио Гаэты, который документировал исследование Плащаницы и утверждал, что она действительно принадлежала эпохе Иисуса Христа и, вероятно, является подлинной.